Scossa Tellurica

Home / Soluzioni Cruciverba / Scossa Tellurica

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scossa Tellurica' è 'Sisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SISMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scossa Tellurica" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scossa Tellurica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sisma? Un sisma è un evento naturale che si manifesta con una serie di vibrazioni intense generate da un movimento improvviso delle placche terrestri. Questo movimento provoca una serie di onde che si propagano attraverso la crosta, causando danni a edifici e infrastrutture. La sua intensità può variare da lieve a devastante, a seconda dell'energia liberata. Quando si verifica, si avverte una sensazione di tremore o scossa che può essere molto spaventosa per chi si trova sul luogo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scossa Tellurica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sisma

In presenza della definizione "Scossa Tellurica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scossa Tellurica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sisma:

S Savona I Imola S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scossa Tellurica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un movimento temutoLo classifica la scala RichterLo si classifica con la scala RichterUna energica scossaPuò essere anche telluricaAttraversato da una scossa elettrica fulminatoScossa di terremotoAnguilla che dà la scossa