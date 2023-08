Zona di collegamento fra le bacino e cosce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona di collegamento fra le bacino e cosce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INGUINE

Zona di collegamento fra le bacino e cosce

Feto di spostarsi o "cadere" nel bacino. quando il feto arriva nella pelvi, può verificarsi dolore al nervo sciatico, aumento delle perdite vaginali e aumento... Medico: leggi le avvertenze. in anatomia topografica la regione inguinale o inguine indica la porzione anteriore, laterale ed inferiore della parete addominale(pancia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Zona di collegamento fra le bacino e cosce : zona; collegamento; bacino; cosce; La sua Val è una celebre zona fra Toscana e Umbria; In chiesa zona dove e è spesso l altare maggiore; La città sicula con la splendida zona di Ibla; Un ottimo prodotto suino della zona di Carrara; Elegante zona nord-occidentale di Londra; Strada di collegamento tra due autostrade; Linea di volo con costante collegamento radio; collegamento punto di contatto; collegamento anatomico di due organi cavi; Il collegamento a Internet; Un osso del bacino ; Fra torace e bacino ; Costringe la nave in bacino ; Colpo inferto con un lato del bacino ; In Centroamerica grotta con bacino di acqua dolce; Il palcosce nico del circo; Finimento che passa dietro le cosce dei cavalli; Scosce sa; Suolo argilloso e scosce so eroso dalle intemperie; Luoghi scosce si con caduta d acqua;

