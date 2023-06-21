Arterie delle cosce

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arterie delle cosce' è 'Femorali'.

SOLUZIONE: FEMORALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arterie delle cosce" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arterie delle cosce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Femorali? Le arterie che percorrono le cosce sono chiamate femorali. Sono importanti per il rifornimento di sangue alle gambe, assicurando nutrienti e ossigeno ai tessuti. Queste arterie si trovano nella parte superiore delle cosce e sono essenziali per la circolazione sanguigna nella regione. La loro salute è fondamentale per evitare problemi come occlusioni o riduzione del flusso sanguigno.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Femorali:

F Firenze E Empoli M Milano O Otranto R Roma A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arterie delle cosce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

