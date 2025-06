Un fianco del bacino nei cruciverba: la soluzione è Anca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un fianco del bacino' è 'Anca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANCA

Curiosità e Significato di "Anca"

Perché la soluzione è Anca? L'anca è la regione anatomica che collega il tronco alle gambe, formando un punto di movimento e sostegno fondamentale per il corpo. È composta dalla cavità acetabolare del bacino e dal femore, permettendo camminate, salti e molte altre attività quotidiane. Conosciuta anche come “fianco del bacino”, l’anca è essenziale per la mobilità e il benessere generale.

Una parte del corpo umanoL articolazione che unisce il busto alla cosciaArticolazione del bacino che unisce il tronco alla cosciaUn osso del bacinoOsso è la parte più ampia del bacinoUn aiutante a fianco del poliziotto del Far West

Come si scrive la soluzione Anca

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

