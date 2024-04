La Soluzione ♚ Il primo è il sindaco La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il primo è il sindaco. CITTADINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il primo e il sindaco: Un cittadino è un abitante o residente in uno Stato del quale possiede la cittadinanza avendone i conseguenti diritti e i doveri. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un cittadino è un abitante o residente in uno Stato del quale possiede la cittadinanza avendone i conseguenti diritti e i doveri. cittadino ( approfondimento) m sing relativo, che riguarda la città Sostantivo cittadino ( approfondimento) m sing (diritto) chi gode di particolari diritti ed è obbligato ad osservare doveri stabiliti dalla legge che esorbitano da quelli stessi che hanno coloro che vivono in una città senza esserne cittadini Sillabazione cit | ta | dì | no Pronuncia IPA: /titta'dino/ Etimologia / Derivazione derivazione di cittade Sinonimi di città, urbano, civico, comunale, municipale

(di lotte, guerre) intestino, civile

intestino, civile ( senso figurato ) elegante, educato, raffinato

elegante, educato, raffinato abitante, residente Contrari di campagna, rurale, contadinesco Parole derivate cittadinanza, cittadinescamente, concittadino Proverbi e modi di dire primo cittadino : in genere si riferisce al sindaco di una città

: in genere si riferisce al sindaco di una città cittadino del mondo: consapevolezza di appartenere al genere umano, con riguardo al progresso economico, quindi delle relazioni sociali, nell'educazione e nei valori della liberalità e della convivenza civile secondo ideali di tolleranza e condivisione

