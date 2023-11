La definizione e la soluzione di: Il Lord sindaco di Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MAYOR

Significato/Curiosita : Il lord sindaco di londra

Città di londra. il lord sindaco di londra (in inglese the right honourable lord mayor of london) è il titolo che viene attribuito al sindaco e capo... Persone Carlos Mayor , allenatore di calcio ed ex calciatore argentino

, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino Edmondo Mayor des Planches , diplomatico e politico italiano

, diplomatico e politico italiano Federico Mayor Zaragoza , politico spagnolo e direttore generale dell'UNESCO

, politico spagnolo e direttore generale dell'UNESCO John E. B. Mayor , latinista, grecista e attivista britannico

, latinista, grecista e attivista britannico Michel Mayor , astronomo svizzero

, astronomo svizzero Stephany Mayor, calciatrice messicana Altro Mayor , termine inglese per "sindaco" Lord Mayor , titolo di sindaco nelle maggiori città dei reami del Commonwealth

, termine inglese per "sindaco" The Mayor, serie televisiva statunitense Pagine correlate Major

Mayora Città(in inglese the right honourablemayor of london) ètitolo che viene attribuito ale capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Lord sindaco di Londra : lord; sindaco; londra; Viene abbreviato in LOTR: The lord The Rings; Joseph lo scrittore di Linea d ombra e lord Jim; La consorte d un lord ; Un tipo di manica che prende il nome da un lord ; Scrisse lord Jim; Michael imprenditore ex sindaco di New York; Lo può celebrare il sindaco ; L emblema del sindaco ; Il Piero che è stato sindaco di Torino del PD; Città siciliana di cui è stato sindaco Enzo Bianco; Museo di londra : Gallery; Il ceto medio a londra ; È verde a londra e a New York; A londra è più; L estate a londra ;

Cerca altre Definizioni