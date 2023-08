Ponte superiore di una nave detto anche tolda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ponte superiore di una nave detto anche tolda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COPERTA

Significato/Curiosita : Ponte superiore di una nave detto anche tolda

di riferimento. il ponte di coperta di una nave a volte detto anche semplicemente coperta, o tolda, nel lessico nautico, è il ponte superiore di una imbarcazione... Il titolo. coperta – in arredamento, tessuto che copre il letto. coperta – in nautica, piano di calpestio sulla tolda di una nave. coperta isotermica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

