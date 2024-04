La Soluzione ♚ Fa onore a chi la fa La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fa onore a chi la fa. SCOPERTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa onore a chi la fa: Scoperta – monte dell'Appennino bolognese Scoperta – località di Lonato del Garda Scoperta – tipo di attacco nel gioco degli scacchi Aggettivo Significato e Curiosità su: Scoperta – monte dell'Appennino bolognese Scoperta – località di Lonato del Garda Scoperta – tipo di attacco nel gioco degli scacchi scoperta f sing femminile di scoperto Sostantivo scoperta ( citazioni) f sing (pl.: scoperte) il fatto di aver trovato un qualcosa che già esiste, ma di cui non si pensava l'esistenza geni che, estrapolati da determinati animali, piante o elementi naturali, servono per combattere malattie o creare nuovi medicinali (archeologia) ritrovamento di siti archeologici o nuove costellazioni Voce verbale scoperta participio passato femminile di scoprire Sillabazione sco | pèr | ta Pronuncia IPA: /sko'prta/ Etimologia / Derivazione femminile sostantivato di scoperto, participio passato di scoprire Citazione Sinonimi (aggettivo) (specialmente di cosa) scoperchiata, aperta

scoperchiata, aperta nuda, svestita, spogliata

indifesa

schietta, franca

(di terra) brulla

brulla (di colpevole) smascherata, identificata, individuata, riconosciuta; dichiarata, rivelata, svelata, mostrata, manifestata

smascherata, identificata, individuata, riconosciuta; dichiarata, rivelata, svelata, mostrata, manifestata (di cosa) trovata, ritrovata, rintracciata, scovata, rinvenuta

trovata, ritrovata, rintracciata, scovata, rinvenuta capita, compresa, appresa, indovinata, intuita

priva di fondi, priva di garanzia, in passivo, in deficit, in rosso

(sostantivo) (scientifica, tecnologica) invenzione, creazione, ideazione, invenzione, ritrovato

invenzione, creazione, ideazione, invenzione, ritrovato (di persona, cadavere) ritrovamento, rinvenimento, identificazione, scoprimento

ritrovamento, rinvenimento, identificazione, scoprimento ((di artista) rivelazione, promessa

rivelazione, promessa ( militare ) esplorazione, avanscoperta

esplorazione, avanscoperta (di oggetti) reperimento Contrari (aggettivo) (specialmente di cosa) coperta, ricoperta, tappata

coperta, ricoperta, tappata (di cosa) persa, smarrita

persa, smarrita vestita, rivestita

(sostantivo) perdita, smarrimento

perdita, smarrimento (di persona) scomparsa, sparizione

scomparsa, sparizione copia, plagio Parole derivate riscoperta, scoprire, scoperto Altre Definizioni con scoperta; onore; Può avvenire per caso; Fa tornare di moda qualcosa del passato; Limiti d onore; Composizione in onore di Bacco; Ha la parola decisiva nelle questioni d onore; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fa onore a chi la fa

SCOPERTA

S

C

O

P

E

R

T

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Fa onore a chi la fa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.