La Soluzione ♚ Una scuola superiore

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LICEO - GINNASIO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - UNIVERSITÀ

Curiosità su Una scuola superiore: 400225°e43.719611; 10.400225 la scuola normale superiore (meglio conosciuta in italia come "la normale") è una scuola superiore universitaria pubblica con... Il liceo classico, noto in passato anche come ginnasio, è una scuola secondaria di secondo grado quinquennale a ciclo unico del sistema scolastico italiano incentrata sugli studi umanistici. Fu istituito come scuola d'élite con la riforma Gentile nel 1923, traendo origini dal ginnasio-liceo istituito con la legge Casati del 1859, e fu riformato nel 1940 dalla legge Bottai, che con la creazione della scuola media trasformò il ginnasio in una scuola secondaria di secondo grado quinquennale. Fornisce un'istruzione non professionalizzante finalizzata al successivo accesso all'università.

