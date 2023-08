Gli amidi estratti da tuberi e radici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli amidi estratti da tuberi e radici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FECOLE

Arundinacea, invece, viene estratta la fecola (fecola di maranta) utilizzata in cucina come gli altri amidi. pianta più da serra che da appartamento, dove risulta... La fecola di patata è l'amido estratto dai tuberi della pianta della patata. le patate vengono schiacciate, liberando così i granuli di amido (amiloplasti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

