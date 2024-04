La Soluzione ♚ Tuberi odorantissimi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tuberi odorantissimi. TARTUFI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tuberi odorantissimi: Un tartufo è il corpo fruttifero di un fungo Ascomycota sotterraneo. La maggior parte dei tartufi appartiene al genere Tuber, ma esistono anche altri generi di funghi appartenenti a questa categoria fra cui Geopora, Peziza, Choiromyces, Leucangium e oltre un centinaio di altri. I tartufi appartengono alla classe Pezizomycetes e, tolte alcune eccezioni, all'ordine Pezizales. I tartufi sono funghi micorrizici, e crescono pertanto vicini alle radici degli alberi. La dispersione delle spore dei tartufi avviene grazie ai micofagi, animali che si nutrono di funghi. Sotto la denominazione di tartufo vengono ricomprese comunemente anche le ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un tartufo è il corpo fruttifero di un fungo Ascomycota sotterraneo. La maggior parte dei tartufi appartiene al genere Tuber, ma esistono anche altri generi di funghi appartenenti a questa categoria fra cui Geopora, Peziza, Choiromyces, Leucangium e oltre un centinaio di altri. I tartufi appartengono alla classe Pezizomycetes e, tolte alcune eccezioni, all'ordine Pezizales. I tartufi sono funghi micorrizici, e crescono pertanto vicini alle radici degli alberi. La dispersione delle spore dei tartufi avviene grazie ai micofagi, animali che si nutrono di funghi. Sotto la denominazione di tartufo vengono ricomprese comunemente anche le ... tartufi m pl plurale di tartufo Sillabazione tar | tù | fi Etimologia / Derivazione vedi tartufo Sinonimi trifole

(senso figurato) farisei, falsi, finti, ipocriti, simulatori, impostori, bigotti Contrari (senso figurato) persone schiette, persone sincere, persone leali Altre Definizioni con tartufi; tuberi; odorantissimi; Pure i maiali sono abili a cercarli; Li cercano cani come bracchi spinoni e lagotti; Gli amidi estratti da tuberi e radici; Cerca altre soluzioni cruciverba

