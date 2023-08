Opera letteraria formata da estratti di altre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opera letteraria formata da estratti di altre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CENTONE

Significato/Curiosita : Opera letteraria formata da estratti di altre

State prodotte diverse opere derivate da un'opera di finzione creativa originale, come un film, un'opera letteraria, un programma televisivo o un videogioco... Di composizione). si conoscono numerosi esempi di centoni, fin dall'antichità. ad esempio, il centone nuziale di ausonio, del 369, costituito esclusivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

