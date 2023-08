Fibra che fuoriesce dal tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra che fuoriesce dal tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SFILACCIO

Attraverso la quale il cibo entra, e termina a livello dell'ano, da cui fuoriesce il materiale non assorbito. tra queste due aperture vi sono faringe (in... Di pasta filata foggiato a mano che racchiude l'insieme di panna e di sfilacci della stessa pasta filata, detto stracciatella. il termine "stracciatella"... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

