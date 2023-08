Una fibra sintetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fibra sintetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERITAL - LEACRIL

Significato/Curiosità : Una fibra sintetica

Le fibre sintetiche sono materiali ottenuti attraverso processi chimici, non derivano da risorse naturali. Queste fibre artificiali includono poliestere, nylon, acrilico e spandex, tra gli altri. Sono ampiamente utilizzate nell'industria tessile per la produzione di tessuti, abbigliamento, arredamento e oggetti tecnici. Le fibre sintetiche offrono diverse qualità come resistenza, durabilità, colori brillanti e la capacità di mantenere la forma. Grazie alle loro proprietà personalizzabili e versatilità, le fibre sintetiche hanno rivoluzionato l'industria tessile, offrendo una vasta gamma di soluzioni per le esigenze moderne di comfort e funzionalità.

