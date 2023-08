Tessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COTONE

Significato/Curiosita : Tessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia

Altezza misura, in una pezza di tessuto, della distanza tra le cimose. agave sisalana sigla si, pianta da cui si ricava una fibra tessile, il sisal. agugliatura... Riesportato. il cotone si otteneva in passato mediante lavorazione con strumenti di legno o a mano. dopo aver preso la capsula del cotone dalla pianta omonima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

