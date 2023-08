Deturpare l ambiente con sostanze non degradabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deturpare l ambiente con sostanze non degradabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INQUINARE

Significato/Curiosita : Deturpare l ambiente con sostanze non degradabili

Autoritario. perennemente in conflitto con la razza umana colpevole di inquinare e depredare il mondo acquatico, si ritrova spesso alleato con gli uomini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Deturpare l ambiente con sostanze non degradabili : deturpare; ambiente; sostanze; degradabili; L ambiente interno all ingresso di un edificio; L igiene e l utilità terapeutica di un ambiente ; Può esserlo un ambiente un mercato un animale; Coloro che vivono in un determinato ambiente ; Ventilare un ambiente ; di massa: tecnica per studiare tracce di sostanze ; L atleta che ha assunto sostanze vietate; Lo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti; Le sostanze nel cui simbolo è un teschio; sostanze colloidali; Al supermercato sono biodegradabili ;

