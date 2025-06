Scaricare sostanze inquinanti nell ambiente nei cruciverba: la soluzione è Sversare

SVERSARE

Curiosità e Significato di Sversare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sversare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sversare? Sversare significa gettare o scaricare sostanze inquinanti nell'ambiente, come acque o terreni, spesso in modo illecito o irresponsabile. Questo atto può causare gravi danni alla natura, agli ecosistemi e alla salute umana. È un comportamento che va evitato per proteggere il nostro pianeta e garantire un futuro più sostenibile per tutti. Sversare, quindi, rappresenta un gesto dannoso da contrastare con consapevolezza e rispetto per l’ambiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il primo ambiente nell ingresso di un teatroDeturpare l ambiente con sostanze non degradabiliNon mischiati a sostanze inquinanti

Come si scrive la soluzione Sversare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scaricare sostanze inquinanti nell ambiente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E A M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOMEA" NOMEA

