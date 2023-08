Depositi di resti scheletrici umani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Depositi di resti scheletrici umani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSSARI

Significato/Curiosita : Depositi di resti scheletrici umani

di sepolture primarie ma alcuni non escludono la presenza di sepolture anche secondarie in ragione della forte frammentarietà dei resti scheletrici.... Schwarzenberg anch'esso ricostruito con i resti umani recuperati dall'ossario. ossari simili nelle decorazioni esistono anche in italia nella chiesa di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

