I depositi degli autobus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I depositi degli autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIMESSE

Significato/Curiosita : I depositi degli autobus

Altri depositi, trovandosi in corso tortona, zona vanchiglietta. ospita un buon numero di autobus a metano, rimessati per la maggior parte nel deposito novara... Disponibili in loco, il che rende la leva delle rimesse un promotore dello sviluppo economico. le rimesse in denaro giocano un ruolo crescente nelle economie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

