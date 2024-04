La definizione e la soluzione di 6 lettere: I resti dopo un terremoto. ROVINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Le rovine (talvolta al singolare rovina) sono i resti di strutture architettoniche costruite dall'uomo. Le strutture una volta completate, con il passare del tempo, sono cadute in uno stato di abbandono dovuto non per forza o non solo alla mancata manutenzione, ma anche a causa di disastri naturali, guerra, atti deliberati di distruzione o spopolamento. Naturalmente anche la meteorizzazione gioca un ruolo fondamentale nel progressivo deterioramento dei monumenti e quindi nella formazione delle rovine. Famose rovine sono presenti in tutto il mondo: Cina, India, Zimbabwe, Grecia, bacino del Mediterraneo, Messico, Sud America sono le zone più ...

rovine f

plurale di rovina

Sillabazione

ro | vì | ne

Etimologia / Derivazione

da rovina

Sinonimi