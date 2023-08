Depositi a torre per i cereali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Depositi a torre per i cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SILI

Significato/Curiosita : Depositi a torre per i cereali

Consistenza di polvere, come ad esempio i cereali. si distinguono anche sili "a balcone". i sili sono comunemente utilizzati per lo stoccaggio alla rinfusa di granaglie... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo villaggio delle samoa americane, vedi sili. questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della sardegna non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

