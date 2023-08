Condurre o officiare un rito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condurre o officiare un rito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CELEBRARE

Significato/Curiosita : Condurre o officiare un rito

Di würzburg, josef stangl, diede il proprio consenso ad officiare per la prima volta il rito dell'esorcismo minore, che fu eseguito il 3 agosto. da questo... Si svolge in italia.[senza fonte] essa si tiene ogni anno a fermo per celebrare la devozione della città alla patrona santa maria vergine assunta in cielo...