Festeggiare o condurre un rito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festeggiare o condurre un rito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CELEBRARE

Significato/Curiosita : Festeggiare o condurre un rito

Di palermo gli conferì tutti i gradi del rito scozzese antico ed accettato dal 4º al 33º (a condurre il rito furono sei massoni, tra cui francesco crispi)... Si svolge in italia.[senza fonte] essa si tiene ogni anno a fermo per celebrare la devozione della città alla patrona santa maria vergine assunta in cielo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Festeggiare o condurre un rito : festeggiare; condurre; rito; Manifestare la propria gioia, festeggiare ; Si sparano per festeggiare : fuochi d __; Si stappa per festeggiare il Capodanno; festeggiare una ricorrenza; Fuoco per festeggiare ; condurre o officiare un rito; condurre una vita di fatica: tirare la; condurre l azienda con altri; condurre un auto; condurre gli animali al pascolo; Riferito alle ore tra il pomeriggio e la notte; Condurre o officiare un rito ; Come dire moglie e marito ; Forma uno spirito di squadra: team ing; L effetto di un azione che si rito rce su chi l ha fatta;

Cerca altre Definizioni