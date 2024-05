condurre recare

: . Non sono venuto a portare pace, ma spada è un detto di Gesù riportato dal vangelo secondo Matteo.

Italiano: Verbo: Transitivo: portare (vai alla coniugazione) . reggere un oggetto, spostandolo in altro luogo. prendere con sé durante un viaggio. consegnare, fare un dono. condurre, accompagnare portare i bambini a scuola.. (senso figurato) causare, avere come conseguenza, comportare, determinare, indurre la diperazione talvolta porta alla follia. la laurea in filosofia non ha portato i frutti sperati.