Sono oggetto del rito del celo manca

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono oggetto del rito del celo manca' è 'Figurine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIGURINE

Perché la soluzione è Figurine? Le figurine sono oggetti che si inseriscono in album o scatole dedicate, rappresentando personaggi, animali o scene diverse. Questi piccoli elementi sono spesso collezionati dai bambini e dagli appassionati, diventando parte di giochi e collezioni che richiedono cura e attenzione. La loro presenza nei momenti di svago arricchisce l’esperienza ludica e favorisce l’apprendimento attraverso l’identificazione di soggetti e storie. Le figurine sono simboli di condivisione e di passione, un vero patrimonio culturale per molte generazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono oggetto del rito del celo manca". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Sono oggetto del rito del celo manca nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Figurine

Se la definizione "Sono oggetto del rito del celo manca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono oggetto del rito del celo manca" conferma che la soluzione 'Figurine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Figurine

F Firenze I Imola G Genova U Udine R Roma I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono oggetto del rito del celo manca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Figurine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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