Condurre l azienda nei cruciverba: la soluzione è Gestire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Condurre l azienda' è 'Gestire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GESTIRE

Curiosità e Significato di Gestire

Vuoi sapere di più su Gestire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gestire.

Perché la soluzione è Gestire? Gestire significa organizzare e coordinare le risorse di un'azienda per raggiungere i propri obiettivi. È un processo che coinvolge decisioni strategiche, gestione del personale, controllo delle finanze e pianificazione operativa. In breve, è l'arte di condurre con successo un'impresa, mantenendo equilibrio tra vari aspetti per garantirne la crescita e la stabilità.

Come si scrive la soluzione Gestire

Stai cercando la risposta alla definizione "Condurre l azienda"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

