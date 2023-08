Città che ha subito un lungo assedio dell Isis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città che ha subito un lungo assedio dell Isis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KOBANE

Significato/Curiosita : Citta che ha subito un lungo assedio dell isis

Riconquistare la città di tikrit. il 16 settembre l'isis tenta l'offensiva verso la città curda di kobanê, sul confine turco. ne comincerà un assedio di mesi,... Controllo di kobanê. dal luglio di quell'anno, la città fu sotto il controllo curdo, mentre le ypg e i politici curdi resero il cantone di kobanê una regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

