Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS' è 'Palmira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALMIRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Palmira? Palmira è una città antica situata nella Siria centrale, famosa per i suoi monumenti storici e il suo patrimonio archeologico. Questa città, un tempo importante crocevia commerciale, ha subito gravi danni a causa delle azioni di gruppi terroristici come l’ISIS, che ha parzialmente distrutto i suoi edifici più rappresentativi. Nonostante le devastazioni, Palmira rimane un simbolo di ricchezza culturale e storica, testimonianza di un passato glorioso che continua a richiamare l’attenzione internazionale. La sua conservazione rappresenta un impegno per la memoria storica.

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Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Palmira

Quando la definizione "Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Palmira:

P Padova A Ancona L Livorno M Milano I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica città della Siria semidistrutta dall ISIS" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antico regno fondato e governato da ZenobiaZenobia ne era la reginaAntica città della Siria dalle imponenti rovineAntica città della SiriaL antica città della Siria con un grande teatro romanoAntica città della Siria con un grande teatro romanoAntica città dell Argolide