Scimmione dal lungo pelo

Home / Soluzioni Cruciverba / Scimmione dal lungo pelo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scimmione dal lungo pelo' è 'Orango'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORANGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scimmione dal lungo pelo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scimmione dal lungo pelo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Orango? L'orangio è un primate noto per il suo folto manto di peli e il colore caratteristico. Abita nelle foreste tropicali del Sud-est asiatico e si distingue per la sua intelligenza e agilità. Questo animale sociale vive in gruppi e si nutre principalmente di frutti, foglie e insetti. La sua presenza è fondamentale per l'equilibrio dell'ambiente naturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Scimmione dal lungo pelo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orango

La soluzione associata alla definizione "Scimmione dal lungo pelo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scimmione dal lungo pelo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Orango:

O Otranto R Roma A Ancona N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scimmione dal lungo pelo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tipico animale del BorneoGrossa scimmia delle isole del Borneo e SumatraUna scimmia con braccia molto lungheCane dal pelo lungo e lanosoSi dice di razze dal pelo lungo e morbidoRazza di cane dal pelo lungo e ricciutoBianco cane da slitta a pelo lungoGatto di razza a pelo lungo