Bacini di acqua ferma poco profondi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacini di acqua ferma poco profondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAGNI

Significato/Curiosita : Bacini di acqua ferma poco profondi

Suggerimenti del progetto di riferimento. un lago è una massa idrica stabile, d'acqua dolce o salata, raccolta all'interno del suo bacino. i laghi raggiungono... Disambiguazione – "stagni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi stagni (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento idrologia non... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Bacini di acqua ferma poco profondi : bacini; acqua; ferma; poco; profondi; I bacini come le lagune; Ossa di bacini ; Ha bacini di carenaggio; bacini tra i monti; bacini artificiali su cui atterrano certi velivoli; Rimuovere l acqua ; Sport acqua tico in cui si usano tavole e aquiloni; L acqua e farina che si dà a certi animali; Li registrano i contatori dell acqua ed elettrici; Piccolo pezzo di terra in mezzo all acqua ; Afferma zione italiana; Cane da ferma ; Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a ferma rsi bruscamente; Treno interregionale con ridotto numero di ferma te; Sosta ferma ta; Convolato a nozze da molto poco ; Decisamente poco entusiasmante; poco consueto; Tappeto o tenda di fibre vegetali poco lavorate; poco osservatore; Completo approfondi to; profondi buchi aperti improvvisamente nel terreno; Caratterizza i disegni con prospettiva e profondi tà; L analisi delle profondi tà; Hanno il coltro e il regolatore di profondi tà;

Cerca altre Definizioni