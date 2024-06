Si ricava da appositi bacini d evaporazione

: Il sale da cucina è un ingrediente di cucina, costituito quasi completamente da cloruro di sodio (ovvero il sale sodico dell'acido cloridrico). In Italia, si trova principalmente in commercio distinto in "sale grosso" e "sale fino" a seconda della dimensione dei cristalli, e a seconda del tipo di produzione in "sale marino" da salina e "salgemma" da miniera. A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore e con un odore poco accentuato e un sapore caratteristico.

Italiano: Verbo: Transitivo: desalinizzare (vai alla coniugazione) . rimuovere il sale presente in una soluzione, composto o sostanza desalinizzare l'acqua marina.. Sillabazione: de | sa | li | niz | zà | re. Pronuncia: IPA: /desalinid'dzare/ . Etimologia / Derivazione: composto del prefisso de-, con funzione privativa, di salino, e del suffisso verbale -izzare . Sinonimi: (rimuovere il sale presente in una soluzione, composto o sostanza) dissalare.