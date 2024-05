La Soluzione ♚ I bacini con l acqua Idrici La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RADICE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RADICE

Significato della soluzione per: I bacini con l acqua idrici Italiano: Sostantivo: radice ( approfondimento) f sing (pl.: radici) . (botanica) parte della pianta che si trova sotto terra ha sradicato la pianta strappandone le radici.. (linguistica) parte comune in parole con senso simile la radice di pulizia e pulito è puli-.. (senso figurato) al plurale, ovvero radici, indica l'identità di un individuo o di un popolo non posso e non devo negare le mie radici.

Altre Definizioni con radice; bacini; acqua; idrici;