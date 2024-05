Profondi crepacci nei terreni calcarei

Sostantivo

Curiosità su: Gravina in Puglia (Gravéine in dialetto locale, [gra'vin], fino al 1863 chiamata Gravina) è un comune italiano di 42 520 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia. Ivi ha sede il parco nazionale dell'Alta Murgia. È conosciuta per diverse specialità gastronomiche, come il formaggio Pallone di Gravina, il sasanello e il vino (Verdeca di Gravina) Gravina DOP. Il territorio è caratterizzato dalle omonime gravine, profondi canyon su cui spicca il ponte acquedotto, di probabile origine seicentesca. È abitata ininterrottamente da oltre diecimila anni.

gravina f sing (pl.: gravine)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

gra | vì | na

Pronuncia

IPA: /gra'vina/

Etimologia / Derivazione

deriva da grava