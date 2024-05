Significato della soluzione per: Un cane da ferma

È un cane molto dolce e mite, adatto alla compagnia ed eccellente per la caccia (sia da riporto che da ferma). Il setter inglese è una razza canina originaria dell'Inghilterra, affinata intorno al 1838 da sir Edward Laverack (1798-1877) dopo un'accurata selezione a partire da vari ceppi genetici preesistenti in terra d'albione. In seguito la razza venne conservata e ne venne promossa la diffusione ad opera di sir Purcell Llewellin e di William Humphrey.

Italiano: Sostantivo: setter ( approfondimento) m inv . (zoologia) cane da caccia a pelo lungo e setoso, di origine inglese. Sillabazione: set | ter. Pronuncia: IPA: /'setter/ . Etimologia / Derivazione: dall’inglese setter, derivazione di (to) set cioè "fermarsi" .