Riempito come un modulo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riempito come un modulo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPILATO

Significato/Curiosita : Riempito come un modulo

Parti: un modulo di comando (cm) che ospitava i tre astronauti ed è l'unica parte rientrata a terra, un modulo di servizio (sm), che forniva il modulo di... Viene interpretata o compilata in codice macchina a tempo di esecuzione da un compilatore just-in-time. un programma compilato è generalmente autonomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

