Palloncino riempito d acqua - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : GAVETTONE

Significato/Curiosita : Palloncino riempito d acqua

Avvertenze. il palloncino intragastrico rappresenta una tecnica temporanea per il trattamento dell'obesità. consiste nell'introduzione di un palloncino nello stomaco... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il gavettone è uno scherzo consistente nel lanciare acqua verso qualcuno. prende il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

palloncino pieno d acqua per fare scherzi

