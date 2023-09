La casella selezionabile sul modulo online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La casella selezionabile sul modulo online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLAG

Significato/Curiosita : La casella selezionabile sul modulo online

In informatica, il termine form (letteralmente formulario, modulo) indica la parte di interfaccia utente di un'applicazione web che consente all'utente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi flag (disambigua). in informatica, un flag (parola inglese che letteralmente significa bandiera)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

