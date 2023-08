Un piccolo e temporaneo luogo di commercio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo e temporaneo luogo di commercio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERCATINO

Significato/Curiosita : Un piccolo e temporaneo luogo di commercio

Svolge un commercio. secondo una definizione macroeconomica (come ad esempio nel campo dell'economia politica), il mercato è l'insieme della domanda e dell'offerta... Commons contiene immagini o altri file su mercatino conca sito ufficiale, su comune.mercatinoconca.pu.it. mercatino cónca, su sapere.it, de agostini. portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un piccolo e temporaneo luogo di commercio : piccolo; temporaneo; luogo; commercio;

