La Soluzione ♚ Impiego temporaneo La definizione e la soluzione di 16 lettere: Impiego temporaneo. LAVORO INTERINALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Impiego temporaneo: Il lavoro interinale (dal latino ad interim, "provvisorio"), nel diritto del lavoro in Italia, è stato un tipo di rapporto di lavoro temporaneo vigente in Italia sino al 2003. Introdotto nel 1997 dal pacchetto Treu, è stato poi abrogato e sostituito dalla somministrazione di lavoro introdotta dalla legge Biagi. Locuzione nominale (diritto) (economia) La locuzione interinale deriva dal latino interim, ovvero provvisorio. Abbinata al termine lavoro rappresenta una forma di rapporto di lavoro che ha durata temporanea. Sillabazione Pronuncia Etimologia / Derivazione Significato e Curiosità su: Il lavoro interinale (dal latino ad interim, "provvisorio"), nel diritto del lavoro in Italia, è stato un tipo di rapporto di lavoro temporaneo vigente in Italia sino al 2003. Introdotto nel 1997 dal pacchetto Treu, è stato poi abrogato e sostituito dalla somministrazione di lavoro introdotta dalla legge Biagi. Deriva da lavoro e interinale Altre Definizioni con lavoro interinale; impiego; temporaneo; Impiego a orario ridotto; Grande impiego di energie; Un piccolo e temporaneo luogo di commercio; Temporaneo provvisorio;

