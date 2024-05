La Soluzione ♚ Quella degli schiavi era un infame commercio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TRATTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRATTA

Significato della soluzione per: Quella degli schiavi era un infame commercio Tratta – sinonimo di traffico e quindi di attività commerciali spesso con connotazione illegale Tratta di esseri umani – dove tratta significa commercio, sfruttamento e riduzione in schiavitù Tratta o traffico di migranti dove il termine tratta è impiegato anche per indicare i tratti di mare relativi alle rotte Pesca alla tratta – tipo di pesca che si effettua in bassi fondali e sabbiosi fin dall'antichità Tratta bancaria – titolo di credito emesso da una banca a valere su fondi che lo stesso ente ha in deposito presso un altro ente bancario Cambiale tratta – tipo di cambiale Tratta – operazione con cui vengono abbinati i cavalli alle dieci Contrade che partecipano al Palio di Siena Italiano: Aggettivo, forma flessa: tratta f sing . femminile di tratto. Sostantivo: tratta f sing (pl.: tratte) . (diritto) (economia) (commercio) (finanza) documento che contiene l'ordine di pagare, solitamente riferito alle cambiali. (diritto) illecito commercio di persone. Voce verbale: tratta . participio passato femminile di trarre. terza persona singolare dell'indicativo presente di trattare.

