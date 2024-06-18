Il luogo californiano del cinema per antonomasia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il luogo californiano del cinema per antonomasia' è 'Hollywood'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HOLLYWOOD

Perché la soluzione è Hollywood? Hollywood è il quartiere di Los Angeles noto in tutto il mondo come il centro dell'industria cinematografica californiana. Questa zona è simbolo di sogni, creatività e intrattenimento, attirando attori, registi e produttori da ogni parte del globo. La sua fama deriva dai numerosi studi cinematografici e dalle iconiche insegne che la rendono riconoscibile. Hollywood rappresenta il cuore pulsante del cinema statunitense, un luogo che incarna la magia di Hollywood.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il luogo californiano del cinema per antonomasia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il luogo californiano del cinema per antonomasia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Hollywood

Quando la definizione "Il luogo californiano del cinema per antonomasia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il luogo californiano del cinema per antonomasia" conferma che la soluzione 'Hollywood' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Hollywood

H Hotel O Otranto L Livorno L Livorno Y Yacht W Washington O Otranto O Otranto D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il luogo californiano del cinema per antonomasia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Hollywood' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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