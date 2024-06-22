Piccolo strumento a fiato nei cruciverba: la soluzione è Ocarina

OCARINA

Curiosità e Significato di Ocarina

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo strumento a fiato di terracottaStrumento a fiatoSuonatore di uno strumento a fiatoStrumento a fiato dal suono graveSuona uno strumento a fiato traverso

Come si scrive la soluzione Ocarina

Le 7 lettere della soluzione Ocarina:
O Otranto
C Como
A Ancona
R Roma
I Imola
N Napoli
A Ancona

