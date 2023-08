Materiale su cui si giocano gli US Open di tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale su cui si giocano gli US Open di tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

Significato/Curiosita : Materiale su cui si giocano gli us open di tennis

Modificare notevolmente lo stile di gioco del tennis. in particolare i tornei internazionali si giocano su superfici di tre tipi diversi: superfici dure... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cemento (disambigua). il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

