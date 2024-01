La Soluzione ♚ Giocano a far le signore

La definizione e la soluzione di: Giocano a far le signore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Giocano a far le signore: Bambine è un romanzo noir di Eraldo Baldini, pubblicato inizialmente nel 1995 dalle edizioni Theoria e ristampato nel 2002 da Sperling & Kupfer, nel 2005 da Frassinelli Paperback e nel 2016 dalle edizioni Fernandel. Ambientato a Ravenna, il libro racconta la storia di un serial killer pedofilo. Italiano Sostantivo, forma flessa bambine f pl femminile plurale di bambino Sillabazione bam | bì | ne Etimologia / Derivazione vedi bambino Sinonimi infantili, giovanissisme

( senso figurato ) ingenue, immature, inesperte

ingenue, immature, inesperte bimbe, neonate, infanti, bebè, lattanti, poppanti, baby, piccine, piccole, frugolette, pupe, bimbette, pargolette, pargole, innocenti, bambinelle, fantoline, creature, marmocchie, bambocce, fanciulle, ragazzine, ragazzette, mocciose

figlie Contrari adulte, vecchie, anziane

