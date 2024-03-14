Novak asso del tennis

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Novak asso del tennis' è 'Djokovic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DJOKOVIC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Novak asso del tennis" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Novak asso del tennis". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Djokovic? Novak Djokovic è riconosciuto come uno dei più grandi tennisti di sempre, grazie alla sua abilità, tecnica e determinazione. La sua carriera è costellata di numerosi titoli e record che testimoniano il suo talento straordinario. La sua presenza in campo si distingue per la capacità di adattarsi a diverse superfici e situazioni di gioco, dimostrando una costante ricerca dell'eccellenza. La sua reputazione di atleta eccezionale si fonda sulla sua perseveranza e sul suo impegno continuo.

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Novak asso del tennis nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Djokovic

Quando la definizione "Novak asso del tennis" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Novak asso del tennis" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Djokovic:

D Domodossola J Jolly O Otranto K Kappa O Otranto V Venezia I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Novak asso del tennis" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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