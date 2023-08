Mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammiferi diffusi in Cina e India con dure squame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANGOLINI

Significato/Curiosita : Mammiferi diffusi in cina e india con dure squame

Lucertoloni solitamente senza ali e dai corpi allungati e sinuosi, sono la versione britannica del drago occidentale: hanno squame dure come l'acciaio, denti affilatissimi... Della coda) come armi. i piccoli pangolini possiedono squame morbide, che si induriscono quando l'animale matura. i pangolini sono gli unici mammiferi che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

