Dure privazioni nei cruciverba: la soluzione è Sacrifici

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dure privazioni' è 'Sacrifici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACRIFICI

Curiosità e Significato di Sacrifici

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sacrifici, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Costringe a dure privazioniDure come il cuoioMalridotti per le privazioniFatiche e privazioniDure nel comando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Dure privazioni - Sacrifici

Come si scrive la soluzione Sacrifici

Non riesci a risolvere la definizione "Dure privazioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 9 lettere della soluzione Sacrifici:
S Savona
A Ancona
C Como
R Roma
I Imola
F Firenze
I Imola
C Como
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V V D O E A U

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.