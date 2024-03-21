Dure privazioni nei cruciverba: la soluzione è Sacrifici
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dure privazioni' è 'Sacrifici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SACRIFICI
Curiosità e Significato di Sacrifici
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sacrifici, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Costringe a dure privazioniDure come il cuoioMalridotti per le privazioniFatiche e privazioniDure nel comando
Come si scrive la soluzione Sacrifici
Non riesci a risolvere la definizione "Dure privazioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 9 lettere della soluzione Sacrifici:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T V V D O E A U
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.