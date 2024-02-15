Mammiferi con piccola proboscide

Home / Soluzioni Cruciverba / Mammiferi con piccola proboscide

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mammiferi con piccola proboscide' è 'Tapiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPIRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mammiferi con piccola proboscide" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mammiferi con piccola proboscide". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tapiri? I tapiri sono mammiferi caratterizzati da una piccola proboscide che utilizano per esplorare l'ambiente e cercare cibo. Questi animali vivono principalmente nelle foreste umide dell'America centrale e del Sud. La loro forma unica e il comportamento tranquillo li rendono facilmente riconoscibili tra gli altri mammiferi. Sono spesso in pericolo a causa della deforestazione e della caccia, ma rappresentano un esempio di biodiversità importante per gli ecosistemi umidi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mammiferi con piccola proboscide nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tapiri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mammiferi con piccola proboscide" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mammiferi con piccola proboscide" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tapiri:

T Torino A Ancona P Padova I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mammiferi con piccola proboscide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: A Striscia la notizia li assegnano d oroHanno una corta proboscideQuelli d oro li consegna StaffelliMammiferi muniti di piccola proboscideIl mammifero con una piccola proboscideUn mammifero munito di piccola proboscideDon fondò la Piccola Opera della Divina ProvvidenzaPiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materiali