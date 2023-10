Ex possedimento portoghese in Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex possedimento portoghese in Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : MACAO

Significato/Curiosita : Ex possedimento portoghese in cina

Voce principale: storia del portogallo. l'impero portoghese (in portoghese: império português) fu, insieme all'impero spagnolo, il primo impero coloniale... Altri significati, vedi macao (disambigua). coordinate: 22°10'00n 113°33'00e / 22.166667°n 113.55°e22.166667; 113.55 macao (afi: /ma'kao/; in cinese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

