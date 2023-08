Raffinato e dal gusto bizarro come un poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raffinato e dal gusto bizarro come un poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARINISTA

Significato/Curiosita : Raffinato e dal gusto bizarro come un poeta

Oltre al caposcuola, scipione errico. quello che distingue la lirica marinista dalla rimeria cinquecentesca è il superamento del petrarchismo sia nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

